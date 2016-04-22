В Башкирии «Единая Россия» объявила операцию «Чистые руки»
Сегодня, 09:51ПолитикаАзат ГиззатуллинФото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"
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В Башкирии партия «Единая Россия» объявила о старте новой партийной инициативы «Чистые руки». Члены «Единой России» берутся проверить декларации депутатов и глав районных администраций на правдивость.
В случае обнаружения несоответствия заявленных данных действительности, вопрос будет рассматриваться на региональном политсовете, после чего информация о нарушении поступит в администрацию главы Башкирии.
- Данная инициатива своевременна, так как Госсобрание Башкирии в настоящий момент рассматривает законопроект, в соответствии с которым все депутаты и главы администраций районов будут сдавать свои декларации непосредственно в администрацию главы региона,
- подчеркнул секретарь регионального отделения «Единой России» Константин Толкачев.
Согласно новелле, руководители политических партий смогут направлять запросы в случае подозрений в том, что декларация не соответствует действительности. Претензии должны быть обоснованы и аргументированы.
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