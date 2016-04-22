В Башкирии «Единая Россия» объявила операцию «Чистые руки»

В Башкирии партия «Единая Россия» объявила о старте новой партийной инициативы «Чистые руки». Члены «Единой России» берутся проверить декларации депутатов и глав районных администраций на правдивость.

В случае обнаружения несоответствия заявленных данных действительности, вопрос будет рассматриваться на региональном политсовете, после чего информация о нарушении поступит в администрацию главы Башкирии.

- Данная инициатива своевременна, так как Госсобрание Башкирии в настоящий момент рассматривает законопроект, в соответствии с которым все депутаты и главы администраций районов будут сдавать свои декларации непосредственно в администрацию главы региона,

- подчеркнул секретарь регионального отделения «Единой России» Константин Толкачев.

Согласно новелле, руководители политических партий смогут направлять запросы в случае подозрений в том, что декларация не соответствует действительности. Претензии должны быть обоснованы и аргументированы.

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