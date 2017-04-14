Глава Башкирии предсказуемо возглавил рейтинг влиятельных политиков региона

По мнению экспертов во втором квартале текущего года глава Башкирии Рустэм Хамитов выдвинул ряд важных инициатив. Среди них - выплата из республиканского бюджета пособия на рождение первого ребенка нуждающимся в жилье молодым семьям, а также меры по повышению заработной платы бюджетникам.
Вслед за ним в рейтинговой таблице - премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов. На полях Петербургского форума ему удалось подписать ряд важных соглашений с инвесторами. Так, например, было заключено концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации автомобильной дороги общего пользования регионального значения — «Восточного выезда» из Уфы на трассу М-5. Возведение этого объекта крайне важно для развития инфраструктуры столицы Башкирии – Уфы. Сохраняет свои позиции в группе политиков с очень сильным влиянием руководитель администрации главы Башкирии Владимир Нагорный (3-е место).
На 4 месте рейтинга расположился глава администрации Уфы. Как считает представитель АПЭК в Башкирии, политолог Дмитрий Михайличенко уфимская мэрия стала, пожалуй, главным ньюсмейкером.
- В ходе общения с жителями республики (середина апреля) глава Башкирии подверг критике работу уфимской мэрии и обвинил некоторых муниципальных чиновников в лоббировании интересов крупных застройщиков. По сути Хамитовым была инициирована перезагрузка работы уфимской мэрии. Следствие - сити-менеджер Ирек Ялалов был вынужден корректировать принципы работы администрации и взять курс на повышение открытости и установление диалога с горожанами,
- считает Дмитрий Михайличенко.
Замкнул первую пятерку лидеров рейтинга председатель Госсобрания Константин Толкачев. Вслед за ним расположился руководитель «Башнефти» Андрей Шишкин. На седьмом месте рейтинга - один из самых влиятельных депутатов Госдумы от Башкирии Павел Качкаев, вслед за ним - заместитель премьер-министра правительства Башкирии Евгений Гурьев. В ТОП-10 также вошли член Совета Федерации от Башкирии Лилия Гумерова и еще один заместитель премьер-министра региона Марат Магадеев.
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг 50 наиболее влиятельных политиков Башкирии, проводится методом закрытого анкетирования. В нем приняли участие 18 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты.