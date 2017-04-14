Глава Башкирии предсказуемо возглавил рейтинг влиятельных политиков региона

Результаты очередного исследования подвели эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Свежий рейтинг самых влиятельных политиков Башкирии возглавил глава региона Рустэм Хамитов.

По мнению экспертов во втором квартале текущего года глава Башкирии Рустэм Хамитов выдвинул ряд важных инициатив. Среди них - выплата из республиканского бюджета пособия на рождение первого ребенка нуждающимся в жилье молодым семьям, а также меры по повышению заработной платы бюджетникам.

Вслед за ним в рейтинговой таблице - премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов. На полях Петербургского форума ему удалось подписать ряд важных соглашений с инвесторами. Так, например, было заключено концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации автомобильной дороги общего пользования регионального значения — «Восточного выезда» из Уфы на трассу М-5. Возведение этого объекта крайне важно для развития инфраструктуры столицы Башкирии – Уфы. Сохраняет свои позиции в группе политиков с очень сильным влиянием руководитель администрации главы Башкирии Владимир Нагорный (3-е место).

На 4 месте рейтинга расположился глава администрации Уфы. Как считает представитель АПЭК в Башкирии, политолог Дмитрий Михайличенко уфимская мэрия стала, пожалуй, главным ньюсмейкером.

- В ходе общения с жителями республики (середина апреля) глава Башкирии подверг критике работу уфимской мэрии и обвинил некоторых муниципальных чиновников в лоббировании интересов крупных застройщиков. По сути Хамитовым была инициирована перезагрузка работы уфимской мэрии. Следствие - сити-менеджер Ирек Ялалов был вынужден корректировать принципы работы администрации и взять курс на повышение открытости и установление диалога с горожанами,

- считает Дмитрий Михайличенко.

Замкнул первую пятерку лидеров рейтинга председатель Госсобрания Константин Толкачев. Вслед за ним расположился руководитель «Башнефти» Андрей Шишкин. На седьмом месте рейтинга - один из самых влиятельных депутатов Госдумы от Башкирии Павел Качкаев, вслед за ним - заместитель премьер-министра правительства Башкирии Евгений Гурьев. В ТОП-10 также вошли член Совета Федерации от Башкирии Лилия Гумерова и еще один заместитель премьер-министра региона Марат Магадеев.

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг 50 наиболее влиятельных политиков Башкирии, проводится методом закрытого анкетирования. В нем приняли участие 18 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты.

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