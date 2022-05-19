В Совфеде одобрили инициативу открыть у посольства США площадь Защитников Донбасса

В Совфеде одобрили инициативу открыть у посольства США площадь Защитников Донбасса
В Совфеде одобрили инициативу открыть у посольства США площадь Защитников Донбасса
Сегодня, 00:29ПолитикаФото: фрагмент видео
Член комитета Совета Федерации Ольга Ковитиди отреагировала на предложение депутатов Мосгордумы назвать место у посольства США в Москве площадью Защитников Донбасса.

Беседуя с корреспондентами RT, политик заявила, что звучание на столичной площади названия в честь защитников Донбасса отвечает мнению жителей города. Москвичи полностью поддерживают действия российской армии в спецоперации на Украине. Такое решение отражает историческую справедливость.

Сенатор надеется, что власти Москвы откликнутся на данное обращение. По ее мнению, подобная акция продемонстрирует небезразличие москвичей к политической ситуации в стране и на Украине.

Ковитиди уверена, что инициатива назвать подобным образом территорию перед посольством США является правильной стратегией и справедливым решением.

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