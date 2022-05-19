Двойник Радия Хабирова может стать новым владельцем сети McDonaldʼs в России

Двойник Радия Хабирова может стать новым владельцем сети McDonaldʼs в России
Двойник Радия Хабирова может стать новым владельцем сети McDonaldʼs в России
Вчера, 16:03ПолитикаАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
Двойник Хабирова, которого обнаружили уфимцы еще в марте этого года, может стать новым владельцем сети ресторанов McDonaldʼs в России. Компания бизнесмена Кайрата Боранбаева владеет сетью ресторанов в Беларуси, Казахстане и в некоторых регионах России.

Известный бизнесмен из Казахстана, который внешне сильно напоминает главу республики Радия Хабирова, может стать новым владельцем российской сети McDonaldʼs. Кайрат Боранбаев является родственником Нурсултана Назарбаева — бывшего президента Казахстана.

Информацию о возможной покупке сообщило издание The Bell, ссылаясь на свои собственные источники. Известно, что потенциальным покупателем является компания «СПП», которой владеет Боранбаев. На данный момент организация управляет заведениями известной сети фастфудов в Кировской, Курганской, Тюменской, Оренбургской, Челябинской и Свердловской областях. Также бизнесмен владеет франшизами в Беларуси и Казахстане.

Ранее стало известно, что компания McDonald’s окончательно уходит из страны. Как сообщалось ранее, рестораны продолжат работать в России, но уже под новым брендом. При этом отмечается, что большинство поставщиков продолжат свою работу, а меню при этом останется прежним. О том, что компания уходит из России стало известно еще в марте, но сеть продолжила свою работу. Как заявляли сотрудники ресторана в Уфе, информации о закрытии им не поступало. Сеть продолжила работать в обычном режиме.

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