Радий Хабиров: С такой командой Роспотребнадзора я работать не буду

Накануне Радий Хабиров в рамках «Инвестчаса» заслушал планы по развитию ООО «Зуевское». Хозяйство планирует выращивание и откорм племенного поголовья герефордской породы с обеспечением стада собственными кормами. Инициатор проекта, предприниматель Альберт Мухамедьяров рассказал, что в прошлом году открыл в Уфе фирменный магазин-кафе для реализации фермерской продукции республиканских производителей. Но недавно кафе закрыли после внеплановой проверки Роспотребнадзора до решения суда и наложили штраф в размере одного миллиона рублей.

Глава региона решил провести анализ этой ситуации и провел совещание с участием главы республиканского управления Роспотребнадзора Евгения Степанова и предпринимателя.

На совещании Альберт Мухамедьяров повторил, что ранее жалоб на работу заведения никогда не поступало, выявленные при проверке нарушения были вполне устранимыми. И высказал непонимание, зачем надо было закрывать кафе.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Башкирии Евгений Степанов пояснил, что ведомство издало специальные акты о проведении внеплановых проверок в отношении в отношении предприятий и предпринимателей, занимающихся реализацией свинины и мяса птицы, а также изделий из них.

Закрытие кафе он объяснил тем, что была угроза для здоровья потребителей, которую может представлять его продукция. Запрет на осуществление деятельности кафе был введён до вынесения судебного решения.

Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров изучил представленные документы Роспотребнадзора и не согласился с доводами его специалистов.

— Временный запрет деятельности может применяться только в исключительных случаях, если это необходимо для предотвращения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей и если предотвращение указанных обстоятельств другими способами невозможно, — привёл выдержку из Кодекса России об административных правонарушениях Радий Хабиров. — В представленных материалах подобной мотивации не изложено.

Глава региона выразил сомнения в компетентности сотрудников Роспотребнадзора и заявил, что обратится к руководству Роспотребнадзора с соответствующими кадровыми предложениями. А секретарю межведомственного Совета общественной безопасности РБ Алексею Касьянову поручил направить все материалы в прокуратуру республики для проверки соблюдения требований законодательства.

— Это важная история, и на её основании будут сделаны определённые выводы, — сказал Радий Хабиров. — Мы пытаемся создать благоприятную среду для развития бизнеса, и такой подход неприемлем.

Позже глава региона высказал свою позицию и в соцсети Вконтакте:

- Я как-то не очень верил во всеобщее кошмарение бизнеса со стороны надзирающих органов… Но этот случай показал, что многое ещё нужно исправлять. Это предприятие потребнадзор просто пришёл и закрыл… И наложил на него штрафы. Наверное, есть за что штрафовать, но зачем закрывать?!