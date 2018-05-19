Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Куда трудоустроят бывшего министра транспорта Максима Соколова
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%bc%252b%d0%a1%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2

Куда трудоустроят бывшего министра транспорта Максима Соколова

Сегодня, 10:19ПолитикаРустэм БашкирцевФото: bel.ru
Читайте
также
13 мая болельщики ФК «Уфа» проводят Дмитрия Стоцкого в другой клуб
Ядовитый диоксин остался в Уфе
Не ныть и быть готовым ко всему. Как "Красный крест" спасает жизни