Куда трудоустроят бывшего министра транспорта Максима Соколова
Сегодня, 10:19ПолитикаРустэм БашкирцевФото: bel.ru
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Источник «Новых Известий» предположил три варианта.
В новом правительстве пост министра транспорта занял Евгений Дитрих. Где может продолжить свою карьеру теперь уже бывший министр транспорта Максим Соколов, «Новым Известиям» рассказал источник.
- Его кандидатура рассматривается на пост губернатора одного из регионов, - сказал источник издания.
Возможно, это будет Санкт-Петербург, Московская область или Ямал, сообщил источник. Пока окончательное решение еще не принято.
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