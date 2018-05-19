Куда трудоустроят бывшего министра транспорта Максима Соколова

В новом правительстве пост министра транспорта занял Евгений Дитрих. Где может продолжить свою карьеру теперь уже бывший министр транспорта Максим Соколов, «Новым Известиям» рассказал источник.

- Его кандидатура рассматривается на пост губернатора одного из регионов, - сказал источник издания.