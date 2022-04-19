Держали взаперти и унижали: создатель ребцентра в Башкирии издевался над постояльцами

Держали взаперти и унижали: создатель ребцентра в Башкирии издевался над постояльцами
Держали взаперти и унижали: создатель ребцентра в Башкирии издевался над постояльцами
Сегодня, 11:36ПолитикаНаталья БалыковаФото: 1mediainvest.ru
Алкоголиков и наркоманов держали взаперти и унижали, сообщила прокуратура Башкирии.

Как установил суд, осужденный создал реабилитационный центр «Сохрани себя». В свою деятельность он вовлек еще восьмерых человек, роли между ними были четко распределены. С апреля 2019 года по март 2020 они привезли в арендованные коттеджи в Уфимском и Чишминском районе четверых потерпевших против их воли.

Постояльцев привязывали к кроватям, унижали, обливали холодной водой. Чтобы потерпевшие не сбежали, на окнах установили решетки, с дверей сняли ручки, а калитку и входную дверь закрывали на ключ. Преступление выявили сотрудники правоохранительных органов. Организатора центра Верховный суд признал виновным в похищении человека. Ему назначено три года исправительной колонии строгого режима. Материалы в отношении других членов группы выделены в отдельное производства.

Как сообщал Mkset, ранее экс-пациентка центра лечения алкоголизма и наркомании «Здоровая жизнь» Гульнара Бондаренко в эфире телеканала «РЕН ТВ» рассказала, что ее «избивали палкой, не давали связаться с родственниками, отобрав телефон, а также применяли к ней пытки». После этого представители компании предъявили иск к «РЕН ТВ», а также экс-пациентке за нанесение вреда деловой репутации. Иск медучреждения не был удовлетворен, апелляционная жалоба также оставлена без внимания. В настоящее время рассматривается кассационная жалоба реацентра.

В 2019 году республиканский Минздрав выявил нарушения в восьми частных реабилитационных организациях. Помимо нарушений санитарно-эпидемиологических норм, там обнаружили просроченные продукты, постояльцев не обследовали на опасные инфекции. Кроме того, к ним применяли грубые методы воспитания, были зафиксированы инциденты криминального характера и суициды.

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