Рустэм Хамитов: В Башкирии не будет такой остроты с мусором, как в Москве

Глава Башкирии Рустэм Хамитов в ходе Прямой линии в телеэфире ответил на вопрос, как обстоит в республике ситуация с полигонами ТКО. Эта тема обрела в последние дни особую актуальность в связи с протестами против свалок в Подмосковье.

Глава республики напомнил, что каждый житель республики в год вырабатывает один кубометр или 500 килограмм отходов. Это два миллиона тонн мусора в год. Но такой остроты , как в Москве и Подмосковье, проблема отходов в Башкирии не наберет, заверил глава региона.

- Темой полигонов мы начали заниматься еще в 1994-1995 году, когда я был министром экологии и природопользования Башкирии, - пояснил Рустэм Хамитов. - Еще тогда начали заниматься строительством полигонов, цивилизованных.

Рустэм Хамитов признал, что в Уфе чувствуется напряжение в связи со свалкой в Черкассах.

- Свалка была построена в городской черте, и потому незаконная, - заявил он. И сообщил, что получил с полтора десятка писем от фирм с различными предложениями, в том числе и по сжиганию мусора.

- Сжигать не надо, - сказал Рустэм Хамитов. Он объяснил, что это достаточно сложный процесс, в Европе к такому способу избавления от мусора прибегают потому, что там просто нет места и большая плотность населения.

- У нас есть возможности размещать отсортированный мусор без всякой опасности для окружающей среды, - сказал он. - Я уверен, что никаких сложностей не будет.

Он отметил также, что знает о сигналах из Благовещенского, Иглинского, Уфимского, Чишминского районов, где люди опасаются строительства объектов (полигонов, сортировочных комплексов) из-за возможной грязи, мусора и запаха.