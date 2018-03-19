В Уфе член комиссии посчитал, что у Грудинина отняли больше 100 голосов

Член избирательной комиссии с правом совещательного голоса Николай Иванов добился пересчёта голосов на УИК № 402 Советского района Уфы. Информация об этом появилась в чате рескома КПРФ в Whatsapp.

Мы связались с Николаем Ивановым, и он объяснил, почему потребовал пересчета голосов:

- После выборов они стали все в одну кучу кидать, и когда все закончилось, я попросил посмотреть толстую пачку бюллетеней с голосами за Путина. Там оказались бюллетени с голосами, отданными за других кандидатов.

Только после его письменной жалобы, по словам члена УИК, председатель участковой избирательной комиссии согласилась на пересчет голосов.

- Итог - у Грудинина было 139, а стало 247 голосов, - сообщил он. – То есть более сотни голосов могли отнять.