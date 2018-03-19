В ЦИК Башкирии рассказали о 18 жалобах, поступивших в день голосования

Как сообщил зампредседателя ЦИК РБ Марат Гадилов, 26 из поступивших 80-ти обращений были аналогичными по содержанию. Обращения от граждан в день голосования были связаны с процедурой по месту голосования, отказом от права наблюдателя, нарушением порядка агитации, вбросе бюллетеней. По 9 обращениям, связанным с незаконной агитацией, материалы направлены в суд. Все они касались так называемой «забастовки избирателей», инициированной командой штаба Алексея Навального.

При этом в ЦИКе отметили, что не делят все обращения на жалобы или нарушения.

В ЦИК РБ зарегистрировали только одну официальную информацию о возможном вбросе — на участке 388 в Уфе. Она, напомним, оказалась ложной, что прокомментировали в том числе и в ЦИКе РФ во время прямого включения.

- Мы изучили жалобу с записью мобильного телефона, которая распространилась в СМИ. В 7.15 утра на участке был осуществлен вброс в КОИБы. Связано это было с тем, что члены избирательной комиссии их тестировали. На месте присутствовали наблюдатели, сотрудники полиции, - пояснил зампредседателя ЦИК РБ Марат Гадилов.

Напомним, информация об этом "нарушении" сегодня стала предметом активного обсуждения в соцсетях.

Отметим также, что в местном штабе Алексея Навального получили данные о 400 нарушениях. В основном они связаны с работой наблюдателей. В ЦИКе ни одну из них не подтвердили.