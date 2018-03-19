В Башкирии посчитали половину голосов избирателей

По состоянию на 1.45 на официальном сайте ЦИК Башкирии появились новые данные по выборам президента страны. Подсчитано около половины голосов избирателей.

По этим данным Владимир Путин набрал 78,25% голосов, Павел Грудинин - 12,62%. У первого за час результаты слегка подросли, у второго - снизились. Речь идет о десятых долях процента.

Заметим, что прошло шесть часов после завершения голосования, но итогов по явке в Башкирии на официальном сайте до сих пор нет.По-видимому, их объявят только после подсчета всех 100 процентов протоколов.