В Башкирии посчитали две трети голосов

По состоянию на 03.15 уфимского времени данные официального сайта ЦИК Башкирии показывают, что подсчитаны почти две трети бюллетеней.

Результаты участников выборной гонки изменились за полтора часа незначительно. Процент голосов за Владимира Путина сейчас составляет - 78,09% (было 78,25%), за Павла Грудинина - 12,37% (было 12,62%).