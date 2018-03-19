В Башкирии посчитали две трети голосов

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Результаты голосования меняются на сотые доли процента.
Сюжеты: Выборы-2018
По состоянию на 03.15 уфимского времени данные официального сайта ЦИК Башкирии показывают, что подсчитаны почти две трети бюллетеней.
Результаты участников выборной гонки изменились за полтора часа незначительно. Процент голосов за Владимира Путина сейчас составляет - 78,09% (было 78,25%), за Павла Грудинина - 12,37% (было 12,62%).
Явка избирателей, по этим данным, в Башкирии составила 75,94%.
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