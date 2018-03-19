Председатель УИК № 402 опровергла информацию о 100 голосах за Грудинина

В Уфе на УИК № 402 был произведен пересчет голосов. Член УИК с правом совещательного голоса Николай Иванов сообщил, что после пересчета Павлу Грудинину добавили более 100 голосов .

- Действительно, по обращению одного из наблюдателей на нашем участке был произведен повторный пересчет бюллетеней, который выявил, что несколько бюллетеней были заполнены неправильно. Весь процесс происходил на глазах наблюдателей. Эти бюллетени были признаны недействительными. Данная процедура к существенным изменениям в результатах выборов на данном участке не привела, - прокомментировала председатель УИК №402 Советского района Уфы Людмила Сенечкина.