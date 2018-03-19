Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Политолог в Уфе: Грудинин может рассчитывать на губернаторское кресло
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2

Политолог в Уфе: Грудинин может рассчитывать на губернаторское кресло

Сегодня, 04:06ПолитикаМарат Гареев
Читайте
также
В Башкирии перебой с лекарствами привел к смерти уфимки с редкой болезнью
Выборы 18 марта: Что надо знать избирателю в Башкирии
Тест: Несколько интересных фактов о выборах в Башкирии и не только