Политолог в Уфе: Грудинин может рассчитывать на губернаторское кресло
Запад подарил Путину примерно 5 % голосов, считает Сергей Семенов.
Эксперты продолжают делиться мнениями в пресс-центре "Выборы-2018" по поводу прошедших выборов.
- Грудинин - кандидат неподготовленный. Если бы его начали готовить на полгода раньше, он вполне мог рассчитывать на более высокий результат. Сейчас он может рассчитывать на дальнейшее развитие своей политической карьеры. Но для этого ему нужно как минимум принять участие еще в серьезных политических кампаниях, например, в губернаторских выборах. Потому что тот результат, который он имеет сейчас, это не чисто его заслуга, это благодаря авторитету партии, - считает эксперт Сергей Семенов.
По мнению политолога переизбранию Владимира Путина способствовала сегодняшняя политика Запада: она буквально подарила ему процентов пять голосов. А вот у либеральных кандидатов, наоборот, благодаря их нескрываемым связям с Западом заработанных процентов голосов получилось в итоге меньше, чем могло быть.
Также по мнению политолога, у ЦИК России были вполне обоснованные причины снять с выборов двух кандидатов - Собчак и Грудинина. Но ЦИК максимально лояльно к ним отнесся. Причина этому одна - необходимость максимально легитимизировать результаты выборов.