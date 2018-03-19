Политолог в Уфе: Грудинин может рассчитывать на губернаторское кресло

- Грудинин - кандидат неподготовленный. Если бы его начали готовить на полгода раньше, он вполне мог рассчитывать на более высокий результат. Сейчас он может рассчитывать на дальнейшее развитие своей политической карьеры. Но для этого ему нужно как минимум принять участие еще в серьезных политических кампаниях, например, в губернаторских выборах. Потому что тот результат, который он имеет сейчас, это не чисто его заслуга, это благодаря авторитету партии, - считает эксперт Сергей Семенов.