Одна ночь из жизни избирательного участка в Уфе: подсчеты, споры, уборка

Наблюдение за процессом подсчета голосов корреспонденты Медиакорсети вели при помощи ресурса нашвыбор2018.рф. Мы определили объект для наблюдения за процедурой подсчета голосов методом выбора случайных чисел. Выбор пал на избирательный участок №26, который расположился в школе №132 по улице Левитана, 24, строение 2 в Демском районе Уфы.

20.00 – По окончании выборов члены избирательной комиссии и группа наблюдателей остались в комнате для голосования и перво-наперво занялись подсчетом неиспользованных бюллетеней, которых набралось около 480. Их разложили в стопки по 50 штук и провели процедуру гашения – для этого одна из членов УИК острыми ножницами отрезала угол у каждой стопки. После этого бюллетени уже считаются погашенными, так что даже в случае если кто-то пожелал бы использовать их в корыстных целях, сделать это не удалось бы, поскольку бланки были безнадежно испорчены.

21.10 – Начался просмотр журналов учета избирателей. Сотрудницы избиркома старались внимательно листать свои «амбарные книги» и подсчитать число избирателей, принявших в них участие. Это было необходимо, чтобы полученное в итоге число «срослось» с количеством неиспользованных бюллетеней и «в сухом остатке» дало бы общее число выделенных данному избирательному участку бюллетеней.

21.55 – Начался подсчет бюллетеней из переносных урн. После этого по очереди высыпали на составленные посреди комнаты столы бюллетени из основных урн для голосования. За процессом обработки бюллетеней пристальнее всех наблюдателей следил общественник Ринат Факиев. «Вы бы помогли нам лучше!» - обратились к нему разбиравшие бюллетени женщины. На что наблюдатель ответил, что он не имеет права прикасаться к бюллетеням.

22.09 – Члены УИК разложили бюллетени сначала просто по стопкам примерно одинакового размера.

22.13 – Начали сортировать бюллетени по фамилиям кандидатов. Долгое время при этом лидировали фамилии «Путин» и «Грудинин». Когда сортировавшая бюллетени женщина произнесла фамилию «Собчак», это сообщение было встречено саркастическими усмешками наблюдателей.

22.49 – Завершился процесс сортировки бюллетеней. Их разложили на 9 разнокалиберных стопок - по числу кандидатов + одна стопка с испорченными бланками. Стопка «Путин» красноречиво возвышается над «конкурентами».

22.51 – Подсчет голосов начали в алфавитном порядке. Когда дошел черед до бюллетеней с голосами за Путина, их пересчитывали несколько раз, разложив на четыре пачки. Внимательный общественник Ринат Факиев подсказал членам УИК, что они ошиблись при подсчете на 30 бюллетеней, едва не лишив Владимира Владимировича сразу 30 голосов избирателей из Демского района Уфы.

Примечательно, что согласно инструкциям Центризбиркома РФ, подсчет голосов избирателей члены УИК должны были производить, демонстрируя наблюдателям буквально каждый бюллетень для наглядности и убедительности. Чтобы они видели отметки избирателей в каждом бюллетене. Однако в данном случае этого не было сделано.

Участницы подсчета голосов перебирали бланки один из другим, почти не отрывая их от столешницы, словно ведомости в бухгалтерии или денежные купюры. Из наблюдателей почти никто к процедуре подсчета голосов интереса не проявлял. Вставшие поначалу возле стола женщины-наблюдательницы вновь потянулись к своим местам у стенки, а наиболее пожилые из них уже откровенно клевали носом. За процессом подсчета все также внимательно следил только настырный общественник Ринат Факиев.

23.16 – Тем временем другие присутствовавшие в комнате женщины и мужчины начали разбирать кабинки для голосования. Сворачивали государственные флаги и выносили из помещения уже отслужившие свое металлические конструкции.

23.25 – К радости членов избиркома все цифры при подсчете у них сошлись и началась процедура опечатывания бюллетеней для отправки их в территориальную комиссию.

И если с хилыми кульками бюллетеней за менее популярных кандидатов самостоятельно совладали женские руки, то для сворачивания в рулон бюллетеней с голосами за Грудинина потребовалось уже вмешательство мужской части избиркома.

Сворачивать наиболее внушительную стопку бюллетеней с волеизъявлениями за Путина взялся самый весомый и сильный мужчина из присутствовавших в комнате.

Внушительный размер рулона с бюллетенями за Путина уже ни у кого не вызывал сомнений в исходе всенародного голосования.

23.40 – Бюллетени тщательно упаковали в большой бумажный пакет, замотали скотчем и налепили на него несколько маленьких листков с печатями и росписями.

23.44 – Всех членов избирательной комиссии и наблюдателей пригласили расписаться в двух экземплярах протоколов о выборах, после этого прошло импровизированное совещание, на котором быстро решили вопрос о возможности передачи общественнику Ринату Факиеву копий протокола о результатах голосования.

Попутно они сфотографировали на телефон таблицу с результатами подсчета бюллетеней, висящую на стене.

23.47 – Со стены сняли лист ватмана, на который в процессе подсчета бюллетеней записывали полученные данные. Вернулась участница процесса, которая снимала копии с протокола, члены избиркома. Оригиналы протокола упаковали в такой же бумажный пакет, как и бюллетени, чтобы отправить по назначению.

23.55 – Присутствовавшие в комнате обсуждают, что им помешала сегодня нервозность. По их мнению, если бы не это, не пришлось бы пересчитывать по 10 раз, и давно уже все разошлись бы по домам.

00.01 - Наблюдатели и члены избиркома заверили две копии протокола подсчета бюллетеней, торжественно и не без иронии пожали друг другу руки и с явным облегчением передали копию с итогами голосования настырному общественнику, обратив внимание, что уже наступило 19 марта.

00.20 – В комнате очень оперативно навели порядок, вынесли лишние столы, сорвали бумаги с печатями с дверей и створок шкафов. Расставили столы и стулья, вынесли из комнаты огнетушители.

00.30 - Кабинет приобрел прежний вид – стало очевидно, что это, скорее всего учительская, которая утром готова будет вернуться к своей обычной жизни.

Как сообщил в телефонном разговоре с корреспондентом Медиакорсети тот самый общественник Ринат Факиев, у него к процессу выборов на этом участке за весь день особых замечаний не возникло.