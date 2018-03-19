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Фото двух комиссий: В Уфе почти никого, на родине Хамитова - оживленно
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
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Фото двух комиссий: В Уфе почти никого, на родине Хамитова - оживленно

Сегодня, 02:36ПолитикаРазиф Абдуллин
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