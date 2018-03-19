Фото двух комиссий: В Уфе почти никого, на родине Хамитова - оживленно

02.25 уфимского времени. Мы решили воспользоваться ресурсом нашвыбор2018.рф и посмотреть, что происходит в эти минуты в двух разных территориальных избирательных комиссиях (ТИКах).

В ТИК № 55 (Кировский район Уфы) сидит одинокая женщина и ничего не происходит.

Зато в это же время горят окна на втором и третьем этажах администрации Кировского района Уфы. ТИК Кировского района находится на первом этаже.