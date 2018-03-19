Фото двух комиссий: В Уфе почти никого, на родине Хамитова - оживленно
Сегодня, 02:36ПолитикаРазиф Абдуллин
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Медиакорсеть заглянула в камеры видеонаблюдения, установленные в территориальных избирательных комиссиях.
Сюжеты: Фотофакт, Выборы-2018
02.25 уфимского времени. Мы решили воспользоваться ресурсом нашвыбор2018.рф и посмотреть, что происходит в эти минуты в двух разных территориальных избирательных комиссиях (ТИКах).
В ТИК № 55 (Кировский район Уфы) сидит одинокая женщина и ничего не происходит.
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Зато в это же время горят окна на втором и третьем этажах администрации Кировского района Уфы. ТИК Кировского района находится на первом этаже.
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В это же время в райцентре Балтачевского района Башкирии, на родине главы региона, в ТИК № 9 кипит оживленная жизнь. Вот снимки, подтверждающие это.
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