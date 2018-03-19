Эксперты выделили важный итог выборов: РФ не поддалась внешнему влиянию

Эксперты федерального уровня считают, что внешнее давление на страну не достигло своих целей, а дало обратный эффект, сплотив россиян. К такому выводу пришли политологи, комментирующие предварительные результаты голосования.

Первая тройка кандидатов - Владимир Путин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский - была ожидаемой, и очевидно, что предварительные результаты выборов уже существенно не изменятся​​​. Мнения экспертов на эту тему представили РИА Новости.

По итогам обработки данных с половины избирательных участков, Владимир Путин лидирует на выборах президента России: его результат после обработки 70,02% составил 75,91% голосов. Павел Грудинин (КПРФ) набирает 12,59%, Владимир Жириновский (ЛДПР) - 6,08%, Ксения Собчак - 1,48%, Григорий Явлинский ("Яблоко") - 0,88%, бизнес-омбудсмен Борис Титов (Партия Роста) – 0,68%, лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин - 0,68%, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") - 0,64%.

- Президентские выборы - это проверка страны, общества на политическую зрелость. Общество, политическая система этот экзамен выдержали, выборы состоялись, - сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она уверена, что сомнений в легитимности выборов быть не может.

При этом Матвиенко отметила, что Запад предпринял беспрецедентное давление на РФ перед нынешними выборами президента. В частности, она напомнила, что за неделю до голосования появилось дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

- Было оказано беспрецедентное давление политическое, экономическое. Видимо, ожидалось, что не будет такой поддержки кандидатов на предстоящих выборах, - отметила Валентина Матвиенко. - Но нашими людьми нельзя манипулировать, россияне консолидировались, сплотились против этого давления, - подчеркнула она.

По мнению политолога Александра Конькова, первая тройка кандидатов, набравших наибольшее число голосов избирателей, была ожидаемой. По его сдовам, значительный рост поддержки гражданами РФ своего президента - на 10% по сравнению с выборами 2012 года - говорит о том, что для российского общества Путин - национальный лидер, которого поддерживает большинство граждан.

Александр Коньков подчеркнул, что россияне поддерживают те достижения и приоритеты президента, которые он ставит как на международной арене, так и во внутренней политике.

- Путин смог продемонстрировать избирателям не столько конечные результаты, сколько заделы на будущее, которые можно масштабировать, - отметил политолог. Комментируя второе место кандидата от КПРФ Павла Грудинина, Александр Коньков отметил: коммунисты являются второй политической силой в стране и практически могут выдвинуть даже неизвестного избирателю кандидата. - Часть общества демонстрирует приверженность идеям коммунистов, это единственная последовательная политическая сила, которая в состоянии противостоять "Единой России" как партии власти, - отметил уверенно эксперт.

Для лидера ЛДПР Владимира Жириновского нынешнее третье место - это, скорее всего, по мнению политолога, финальный аккорд его президентских амбиций.

В целом же, по мнению эксперта, политическая система России продемонстрировала свою стабильность, а интерес россиян к выборам говорит о все большей вовлеченности граждан в политические процессы в стране.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов полагает, что большая явка наблюдалась на этих президентских выборах из-за того, что на участки пришли избиратели из «ядерного» электората Путина.

- Это те люди, которые не хотели идти, потому что считали, что он и так победит, - пояснил собеседник агентства.

Комментируя результат Ксении Собчак, Дмитрий Абзалов отметил, что она забрала себе часть протестного электората оппозиционного политика Алексея Навального, тем самым обеспечив себе количество голосов, которое, по предварительным подсчетам, превышает то, которое ей прогнозировали изначально. По его словам, ее задачей было «привести избирателей, которые не ходили на избирательные участки и не голосовали».

- Она не забрала голоса у первого лица или, предположим, у левых, но люди, которые пришли на эту дополнительную явку в агломерациях, как раз ее начали активно двигать. Можно сказать, она "села" как раз на городской электорат… У нее хорошие показатели в миллионниках, и можно сказать, что она "поедает" электорат Навального, - уточнил Дмитрий Абзалов.

Политолог Владимир Слатинов полагает, что Собчак смогла эффективно использовать избирательную кампанию, чтобы стать федеральным политиком.

- Скажу честно, что даже я, в принципе, не ожидал такой наступательной и мощной кампании. Она очень жестко работала на либеральный электорат, - сказал РИА Новости Слатинов.

Он также отметил, что многие упрекали Собчак за то, что она не пытается расширить свой электорат, но, тем не менее, она достаточно эффективно работала со своим избирателем. По мнению Слатинова, Собчак показала себя хорошим политическим бойцом, который умеет мобилизовать свою целевую группу.