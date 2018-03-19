Эксперт в Уфе отметил, что ему стыдно за кандидатов в президенты страны

Различные политологи и прочие эксперты, несмотря на позднее время, продолжают размышлять о главном политическом событии России минувшего дня. Выступая на брифингах в общественном пресс-центре в Уфе.

Один из экспертов весьма резко высказался о предвыборных программах кандидатов.

- Мне стыдно за них, потому что ни один из претендентов на пост президента не представил свою конкретную программу. Такая программа была только у Путина, - сказал политолог Фаниль Файзуллин.

Эксперт высказался о том, что будущее страны зависит от внутреннего потенциала - экономического, социального и, конечно же, духовного. Также эксперт отметил, что уровень духовности в России стремительно падает. А что касается инвестиций, то, по его мнению, это попрошайничество.