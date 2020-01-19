Путин: пребывание одного человека у власти бессрочно неприемлемо
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что бессрочное пребывание у власти одного человека неприемлемо в современном мире. Возвращения к практике Союза Советских Социалистических Республик не будет. Об этом российский лидер заявил в Санкт-Петербурге во время общения с ветеранами ВОВ.
В ходе беседы один из гостей мероприятия высказался о необходимости изменить или «улучшить» одну из статей действующей конституции. По мнению ветерана, нужно сделать так, чтобы полномочия главы государства не «ограничивались конкретным сроком».
Пожилой человек уверен, что народ сможет сам решать, продлевать срок нахождения президента у власти или снять его с поста. Перед уходом главы государства с занимаемой должности граждане должны сказать ему спасибо. Ветеран подчеркнул, что Путин укрепил оборону РФ. Теперь российский лидер может заниматься другими делами.
Владимир Путин сказал собеседнику спасибо за теплые слова и высокую оценку своей деятельности. Однако возвращения к практике СССР не планируется, информирует «Интерфакс».
Так президент ответил ветерану, заявившему о необходимости «решить некоторые проблемы, связанные с нашей конституцией».
По словам Путина, россияне беспокоятся о сроках пребывания чиновников у власти по причине опасений за стабильность как внутри Российской Федерации, так и за ее пределами. Повторение ситуации середины 80-х годов вызывает тревогу. Бывшие руководители страны старались оставаться у руля до самой смерти. Уходя из политики, они не обеспечивали необходимых условий трансформации власти.
Не так давно, 15 января, Путин обратился со своим традиционным Посланием к Федеральному собранию. Российский лидер хочет изменить конституцию, а в частности запретить высокопоставленным чиновникам, депутатам и судьям быть гражданами других государств или иметь там вид на жительство. Указанное выше ограничение можно распространить и на кандидатов в президенты Российской Федерации. Еще президент предложил разрешать выдвигаться в президенты только тем гражданам, которые прожили в России не менее четверти века. Путин даже не против исключить из основного закона слово «подряд», применяемое в отношении ограничений на избрание более двух сроков.