Путин: пребывание одного человека у власти бессрочно неприемлемо

В ходе беседы один из гостей мероприятия высказался о необходимости изменить или «улучшить» одну из статей действующей конституции. По мнению ветерана, нужно сделать так, чтобы полномочия главы государства не «ограничивались конкретным сроком».

Пожилой человек уверен, что народ сможет сам решать, продлевать срок нахождения президента у власти или снять его с поста. Перед уходом главы государства с занимаемой должности граждане должны сказать ему спасибо. Ветеран подчеркнул, что Путин укрепил оборону РФ. Теперь российский лидер может заниматься другими делами.

Владимир Путин сказал собеседнику спасибо за теплые слова и высокую оценку своей деятельности. Однако возвращения к практике СССР не планируется, информирует «Интерфакс».

Так президент ответил ветерану, заявившему о необходимости «решить некоторые проблемы, связанные с нашей конституцией».

По словам Путина, россияне беспокоятся о сроках пребывания чиновников у власти по причине опасений за стабильность как внутри Российской Федерации, так и за ее пределами. Повторение ситуации середины 80-х годов вызывает тревогу. Бывшие руководители страны старались оставаться у руля до самой смерти. Уходя из политики, они не обеспечивали необходимых условий трансформации власти.