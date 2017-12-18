В Башкирии написали первый наказ кандидату Владимиру Путину

Наказ был опубликован в первый день выборной кампании.

Активисты ОО "Народный фронт Регион" по РБ Владимир Захаров и Рушан Гимадеев в социальной сети Facebook опубликовали сегодня наказ кандидату в президенты России Владимиру Путину. Хотя официально он еще не зарегистрирован как кандидат.

Они просят Владимира Путина "возбудить уголовные дела по факту развала СССР", в том числе в отношении Бурбулиса, Волошина, Бородина, Чубайса, Шахрая и всех членов правительства Гайдара. Также общественники просят навести порядок в региональной и муниципальной власти, а в целях борьбы с коррупцией - издать Указ о конфискации имущества, денежных средств и недвижимости коррупционеров, а также членов их семей и ближайших родственников, "а жилье им впоследствии предоставлять согласно социальным нормам".