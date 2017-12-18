Правительству Башкирии отменили новогодние каникулы

Министры выйдут на работу уже третьего января.

Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов поставил задачу министрам и руководителям республиканских ведомств отказаться от новогодних каникул, сообщает «БСТ».

- Работы много, и к ней необходимо приступать как можно раньше, – заявил Рустэм Марданов, на оперативном совещании с членами кабинета министров.

Как сообщает сайт телеканала, министры начнут работу уже 3 января 2018 года.