Мэр Уфы стал не называемым в республиканских СМИ.

Весной этого года СМИ начали всё чаще говорить о конфликте Ирека Ялалова и главы Башкирии Рустэма Хамитова. Официально ни тот, ни другой не подтвердили наличие разногласий, но от них этого и не ждали.

К концу года сообщений о конфликте стало меньше, но совсем недавно противостояние обрело новый формат – Ирек Ялалов пропал со страниц СМИ подконтрольных правительству Башкирии.

- В конце октября башкирским СМИ запретили упоминать фамилию уфимского мэра, - сообщил источник информагентства.

Проверить эту информацию мы решили с помощью «Яндекса». По данным поисковика, последнее упоминание Ирека Ялалова на сайте агентства «Башинформ» было 31 октября, хотя до этого времени уфимского мэра упоминали достаточно часто. Похожая ситуация с газетой «Республика Башкортостан» и телеканалом «БСТ». Они последний раз упоминали Ялалова 7 ноября и 27 октября соответственно. «Спутник FM» за названный период назвал фамилию уфимского мэра лишь один раз, 13 декабря - в материале про разрушающийся мост.

В «Башинформе» информацию об указании сверху «убавить» упоминания Ялалова назвали недостоверной и существование такой команды опровергли.

- Мы как республиканское СМИ освещаем работу администрации Уфы. Может, не всегда персонально, потому что там работает целая команда чиновников, - прокомментировал ситуацию главный редактор ИА «Башинформ» Артём Валиев.

В свою очередь СМИ, учреждённые администрацией Уфы, про Рустэма Хамитова пишут регулярно, например, телеканал «Вся Уфа» с начала декабря упоминал Хамитова 30 раз.

В пресс-службе администрации главы региона опровергли наличие команды не упоминать имя мэра Уфы в государственных СМИ.

- Статья «Ирека Ялалова вычеркнули из башкирских СМИ» от 18 декабря может ввести в заблуждение ваших читателей, - ответили в пресс-службе. - Так, Вы пишете, что газета «Республика Башкортостан» упоминала Ялалова 7 ноября. В связи с необходимостью оперативного реагирования на ваш запрос, не имеем возможности сделать полный мониторинг, но даже беглый анализ медиапространства показывает, что вами указаны не все материалы. В доказательство приводим следующие публикации: