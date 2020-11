В Башкирии в ближайшее время появится рабочая комиссия, которая будет разрабатывать предложения по изменению действующей в республике Конституции и местного законодательства.

Данный документ, подписанный главой Башкирии Радием Хабировым, опубликован на сайте правовой информации. В нем также указан и состав участников. Возглавит комиссию Константин Толкачев. Также в состав войдут председатель Конституционного суда РБ Зуфар Еникеев и руководитель администрации главы РБ Александр Сидякин, и другие. Комиссия должна предоставить первые предложения по изменению Конституции и законодательства в течение полугода.

