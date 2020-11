Победитель проекта «Лидеры Башкортостана» назначен замглавы Минтранса Башкирии

Радий Хабиров назначил на должность 36-летнего уроженца Благовещенска Айрата Сабирова.

17 ноября глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о назначении заместителем министра по транспорту и дорожному хозяйству РБ Айрата Сабирова, сообщает пресс-служба ведомства. Как уточнили в министерстве, новый заместитель будет курировать организацию работы железнодорожного, внутреннего водного и воздушного транспорта в Башкирии. 36-летний Айрат Сабиров - уроженец Благовещенска. Окончил УГАТУ, свою трудовую деятельность начал на «Уфимском тепловозоремонтном заводе», прошел путь от инженера до заместителя начальника цеха. На госслужбу перешел с должности заместителя генерального директора по логистике ООО «Башминералресурс». Является победителем кадрового проекта «Лидеры Башкортостана». Напомним, ранее глава Минтранса РБ Алан Марзаев объяснил, почему статистика смертности на дорогах не улучшается. Незадолго до этого глава Башкирии раскритиковал работу Минтранса за растущую смертность на дорогах, заявив Марзаеву: «Вашу работу, как министра, оцениваю неудовлетворительно».

