Победитель проекта «Лидеры Башкортостана» назначен замглавы Минтранса Башкирии

Напомним, ранее глава Минтранса РБ Алан Марзаев объяснил, почему статистика смертности на дорогах не улучшается. Незадолго до этого глава Башкирии раскритиковал работу Минтранса за растущую смертность на дорогах, заявив Марзаеву: «Вашу работу, как министра, оцениваю неудовлетворительно».