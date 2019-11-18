В Башкирии окончательно утвержден состав правительства
Сегодня, 11:24ПолитикаАлия ФатхиеваФото: Mkset.ru
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Два чиновника избавились от приставки и.о.
Руководитель региона Радий Хабиров на оперативном совещании сообщил, что федеральный орган согласовал двух чиновников, которые по настоящее время служили со статусом исполняющих обязанности.
По информации Хабирова, согласование пришло на имя Свтеланы Бурдюк, которая стала председателем Госкомитета по тарифам, а также Марата Ахмадуллина, возглавившего ныне Госкомитет по строительству и архитектуре.
О том, как сформировано новое правительство, Медиакорсеть передавала ранее. В структуру органов власти после прихода Радия Хабирова на пост главы республики вошли 14 министерств, 11 госкомитетов, четыре управления, одно агентство и одна госинспекция.
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