В Башкирии окончательно утвержден состав правительства

Руководитель региона Радий Хабиров на оперативном совещании сообщил, что федеральный орган согласовал двух чиновников, которые по настоящее время служили со статусом исполняющих обязанности.

По информации Хабирова, согласование пришло на имя Свтеланы Бурдюк, которая стала председателем Госкомитета по тарифам, а также Марата Ахмадуллина, возглавившего ныне Госкомитет по строительству и архитектуре.