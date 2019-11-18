Радий Хабиров сообщил о назначениях в правительстве Башкирии
Объявление прошло на оперативном совещании.
«Когда мы принимали ряд кадровых назначений, некоторые коллеги были до сих пор в должности исполняющих обязанности, потому что не было согласований федеральных органов исполнительной власти, они пришли. Поэтому на данный момент Бурдюк Светлана Николаевна тоже избавилась от приставки "и.о.", она стала председателем Госкомитета республики по тарифам, и Ахмадуллин Марат Фидаевич стал председателем Госкомитета РБ по строительству и архитектуре», – сообщил на оперативном совещании Радий Хабиров.
Медиакорсеть передавала ранее о структуре органов власти после прихода Радия Хабирова на пост главы республики. В правительство вошли 14 министерств, 11 госкомитетов, четыре управления, одно агентство и одна госинспекция.
Сообщалось также, что в некоторых ведомствах измененились названия и структурп. Многие стали называться по аналогии с федеральными профильными структурами.