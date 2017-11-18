ОНФ в Башкирии поставили задачу не бояться и бороться с несправедливостью

Конференция регионального отделения ОНФ, прошедшая в пятницу в Уфе показала, что «фронтовиков» волнуют не только вопросы убитых дорог и незаконных свалок. Активисты также боролись за права граждан на ночную тишину, за создание сельхозкооперативов и равные возможности для детей.

Местом для проведения ежегодной конференции регионального отделения ОНФ в Башкирии в этом году был выбрано здание Госсобрания Башкирии, где обычно собираются депутаты республиканского парламента на свои заседания. Послушать общественные предложения регионального штаба ОНФ на 2018 год пришел и глава региона Рустэм Хамитов. По его мнению, Общероссийский народный фронт стал мощным общественным движением в стране, который собрал в своих рядах неравнодушных людей. – Не надо парить в облаках и высотах, важно работать рядом с рядовым человеком, важно посмотреть, как организован быт людей, в каких условиях они живут и работают, какова ситуация в больницах и школах, как мы относимся к детям, такая работа очень важна- сказал Хамитов. Он также призвал «фронтовиков» не бояться и действовать жестко и решительно. Чиновники, по его словам должны эффективно и правильно работать и если не справляются с поставленными задачами, то уходить со своих постов. Кое-кому не нравится такой метод работы – лодырям, бездельникам, политизированным начальникам разного рода. Ну и пускай не нравится. Пусть выполняют правильно свою работу. Так что будем действовать, - заявил глава региона Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Башкирии, депутат Госсобрания Эльвира Аиткулова, что не может не радовать, что в республике есть активные люди, которые не бояться брать ответственность на себя и вскрывать проблемы.

- В этом году наши активисты провели 14 мониторингов, 110 различного рода акций, 54 рейда, в которых принимали участие и простые жители республики, - сказала Эльвира Аиткулова, - нам удалось добиться возбуждения уголовного дела по незаконному оказанию косметических услуг, мы сдвинули с мертвой точки вопрос о запрете любительской рыбалки на Нугушском водохранилище, идет работа по закреплению 22 кнопки за муниципальными телеканалами.

Одним из важных направлений работы в 2017 году стал проект ОНФ «Дорожная инспекция. Карта убитых дорог». В Башкирии было выявлено 333 аварийных участка, из них 104 в Уфе. Большинство из них было отремонтировано. Это позволило Уфе сильно повысит свои позиции в рейтинге качества дорог ОНФ. Если год назад столица Башкирии была на 79 месте, то в этом году Уфа занимает 14 место.

Еще один интерактивный проект был связан с годом экологии и также привлек внимание рядовых жителей республики. На карту проекта «Генеральная уборка» неравнодушные граждане нанесли адреса 276 незаконных свалок, из них 45% уже ликвидировано. Однако работа над проектом показала, что нужно правовое регулирование на федеральном уровне вопросов, связанных со строительными, растительными и жидкими отходами. Муниципальные предприятия, занимающиеся сбором мусора, зачастую не хотят их вывозить, так как эти виды отходов не относятся к ТБО.

Глава Башкирии, комментируя вопрос незаконных свалок заметил, что такое отношение к природе и окружающей среде показывает цивилизованность нашего общества. По его мнению, в вопросах экологического образования мы не дорабатываем и этому надо уделять более пристальное внимание в школах.

Кстати именно тема образования, правда, дополнительного стала еще одной темой обсуждения на конференции ОНФ. Руководитель рабочей группы «Образование и культура» Сергей Корлыханов привел данные мониторинга, который показал, что каждый третий ребёнок в Башкирии не получает дополнительное образование. Основные причины: платные кружки (не все родители способны оплачивать дополнительное образование своих детей), удаленность от места проживания, низкий уровень материально-технической базы образовательных организаций Активисты ОНФ предложили создать единый центр, который бы координировал деятельность всех организаций дополнительного образования в республике и общедоступный информационный портал, где размещалась бы информация по всем кружкам и секциям для детей. Эта идея уже поддержана министерством образования региона и по словам министра Гульназ Шафиковой работа по создания регионального модельного центра уже ведется и в скором времени он начнет свою деятельность.

Много обращений и жалоб от граждан поступает на организации, которые располагаются в подвальных и цокольных этажах жилых домов. Хозяева этих питейных и так называемых «массажных» заведений нарушают право людей на тишину в ночное время. По словам сопредседателя ОНФ в Башкирии Надежды Крыловой работники полиции не принимают никаких мер в отношении владельцев этих заведений, заявляя, что у них нет полномочий воздействовать на них. Эта проблема также требует своего правового регулирования.

На конференции предоставили слово и членам молодежного крыла ОНФ, которые активно продвигают свои идеи. Они занимаются общественно полезными проектами: красят детские площадки, проводят субботники, сажают деревья. - Во всех этих проектах, в большинстве из них, не важно наличие денег. Как оказывается, деньги не самое главное, главное – что есть желание сделать что-то, изменить жизнь. И сделать это можно только объединившись всем вместе, - рассказал активист «Молодежки ОНФ» Рафаэль Хакимов. Он пригласил всех своих старших коллег на футбольный матч, который пройдет 10 декабря. В качестве соперника молодые «фронтовики» вызвали членов ассоциации молодых депутатов Башкирии. Победителю матча достанется футбольный мяч, на котором сегодня расписались Рустэм Хамитов и три сопредседателя регионального штаба ОНФ.

Глава Башкирии, подводя итог всем выступлениям и прозвучавшим предложениям, отметил, что все вопросы, которые подняли на конференции, очень важные и требуют решения. - Мы не собираемся закрывать глаза на нерешённые вопросы, на проблемы, которые есть. Более того, я всегда выступаю с позиций честного прямого рассмотрения тех или иных вопросов, которые на сегодняшний день не решены. Никогда не «замазываю» имеющиеся вопросы, не прячу их вглубь. Наоборот, сам постоянно говорю об этом. Так мы будем действовать и впредь», - заявил он. Глава региона считает, что республике многого удалось достичь в строительстве и ремонте автодорог. Бюджет дорожного фонда более 15 миллиардов рублей, который позволил привести в порядок многие аварийные участки и отремонтировать главные дорожные артерии. Одна их приоритетных задач в этой сфере – строительство развязок и переездов над железной дорогой, самые простые из которых обходятся порядка миллиарда рублей.

- Одной из проблем, которую пока нам никак не удается решить, является питание в школах и больницах, - заявил глава региона. По словам Рустэма Хамитова, на общественное питание из бюджета направляются миллиарды рублей, однако на выходе питание оставляет желать лучшего.

Глава региона озвучил итоги проверки, которая провела правительственная комиссия в больницах республики. Нареканий нет только к овощной продукции. Более 70% молочных продуктов, которые предлагали больным - фальсификат. Комиссия выявила в них большое содержание вредного для здоровья пальмового масла.

- Самый вопиющий факт комиссия обнаружила в 13-й больнице Уфы и республиканском госпитале ветеранов войны и труда. Там пациентов кормили тухлым мясом, которое в лечебные заведения поставляла ООО «Региональная мясная компания». Материалы по этим фактам отправлены в правоохранительные органы.

- Этот случай показывает, что жадность некоторых руководителей не имеет пределов и наглость не имеет границ. Такие факты должны получить соответствующую оценку у следственных органов, - заявил Рустэм Хамитов. По словам главы региона такое отношение к больным, многие из которых прошли через сложное лечение и дорогостоящие операции, а в палате их кормят тухлым мясом вызывает вполне справедливое возмущение. Много вопросов и к качеству школьного питания, дети отказываются от невкусной еды, которая потом оказывается в мусорных баках, миллионы бюджетных денег просто уходят в никуда.

Активисты ОНФ по словам Хамитова должны чаще наведываться в школы, больницы, поликлиники, активнее проверять как учат наших детей, лечат и кормят больных в больницах. - Все предложения, которые прозвучали на конференции ОНФ, имеют практическое содержание и они трансформируются в поручения правительству республики и муниципалитетам, - сказал Рустэм Хамитов.