В Благовещенске телеканал лишился аккредитации из-за отказа согласовывать материалы

В Благовещенске депутаты Городского совета лишили аккредитации телеканал «ТВ БЛИК». Как сообщила директор компании Ирина Озолина «Эху», Горсовет потребовал согласовывать сюжеты телеканала перед выпуском в эфир, однако после отказа это делать, было выпущено постановление, согласно которому «ТВ БЛИК» лишили аккредитации, следовательно, посещать заседания совета депутатов данный телеканал больше не имеет права.
Между тем, Ирина Озолина заявляет, что планирует обратиться к Горсовету с требованием восстановить аккредитацию, в случае если будет получен отрицательный ответ, Озолина обратиться уже в суд, так как, по словам директора телеканала, данное постановление нарушает права журналистов.