В Благовещенске телеканал лишился аккредитации из-за отказа согласовывать материалы

Между тем, Ирина Озолина заявляет, что планирует обратиться к Горсовету с требованием восстановить аккредитацию, в случае если будет получен отрицательный ответ, Озолина обратиться уже в суд, так как, по словам директора телеканала, данное постановление нарушает права журналистов.