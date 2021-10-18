Стали известны новые депутаты Курултая Башкирии, они займут мандаты «Единой России»

Озвучено кому достались кресла, которые освободились после ухода Утяшевой и Аиткуловой в Госдуму, и отказа преподавателя Рашида Гатиятуллина от мандата.

Мандаты для новых депутатов Курултая освободились по разным причинам. Два кресла, которые ранее занимали Римма Утяшева и Эльвира Аиткулова, освободились по причине перехода обеих депутатов в Государственную Думу. Еще один депутатский мандат освободил Рашид Гатиятуллин, преподаватель колледжа еще в начале октября добровольно сложил свои полномочия. Все вышеперечисленные депутаты шли по партийным спискам, поэтому дополнительные выборы не назначаются, а мандат передается следующему по списку. Сообщается что новыми депутатами Курултая Башкирии стали широко известные в республике деятели. Среди них ректор БГМУ Валентин Павлов, еще один медик, глава республиканской клинической психиатрической больницы №1 Тагир Гизатуллин, а также известная активистка Елена Арямнова. Если то, чем занимаются Павлов и Гизатуллин, предельно ясно из их должностей, то сообщить чем известна Елена Арямнова явно не будет лишним. Женщина давно занимается общественной деятельностью, является создателем Школы молодого журналиста в Башкирии, и занимается информационными кампаниями в СМИ и в социальных сетях. Арямнова – выпускница второго набора Школы российской политики в Башкирии. В третьем созыве Молодежной общественной палаты возглавляла комиссию по взаимодействию со средствами массовой информации.

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