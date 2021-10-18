Стали известны новые депутаты Курултая Башкирии, они займут мандаты «Единой России»

Стали известны новые депутаты Курултая Башкирии, они займут мандаты «Единой России»
Стали известны новые депутаты Курултая Башкирии, они займут мандаты «Единой России»
Вчера, 13:21ПолитикаИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Озвучено кому достались кресла, которые освободились после ухода Утяшевой и Аиткуловой в Госдуму, и отказа преподавателя Рашида Гатиятуллина от мандата.

Мандаты для новых депутатов Курултая освободились по разным причинам. Два кресла, которые ранее занимали Римма Утяшева и Эльвира Аиткулова, освободились по причине перехода обеих депутатов в Государственную Думу. Еще один депутатский мандат освободил Рашид Гатиятуллин, преподаватель колледжа еще в начале октября добровольно сложил свои полномочия.

Все вышеперечисленные депутаты шли по партийным спискам, поэтому дополнительные выборы не назначаются, а мандат передается следующему по списку.

Сообщается что новыми депутатами Курултая Башкирии стали широко известные в республике деятели. Среди них ректор БГМУ Валентин Павлов, еще один медик, глава республиканской клинической психиатрической больницы №1 Тагир Гизатуллин, а также известная активистка Елена Арямнова.

Если то, чем занимаются Павлов и Гизатуллин, предельно ясно из их должностей, то сообщить чем известна Елена Арямнова явно не будет лишним. Женщина давно занимается общественной деятельностью, является создателем Школы молодого журналиста в Башкирии, и занимается информационными кампаниями в СМИ и в социальных сетях. Арямнова – выпускница второго набора Школы российской политики в Башкирии. В третьем созыве Молодежной общественной палаты возглавляла комиссию по взаимодействию со средствами массовой информации.

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