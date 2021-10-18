Хабиров сходил в торговый центр в Уфе и заявил о падении проходимости

Между тем корреспонденты Mkset также в выходные посетили торговые центра Уфы и отметили, что количество посетителей уменьшилось не сильно. Возможно, это связано с тем, что QR-коды на входе в центры проверяют «спустя рукава», а где-то и вовсе не сканируют, но то, что бутики и фуд корты в торговых центрах, как минимум, не пустуют — факт. Подробнее о новом рейде вы может прочитать в нашем материале.