Хабиров сходил в торговый центр в Уфе и заявил о падении проходимости

Хабиров сходил в торговый центр в Уфе и заявил о падении проходимости
Хабиров сходил в торговый центр в Уфе и заявил о падении проходимости
Вчера, 13:20ПолитикаЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
По словам главы Башкирии, проходимость упала в 4 раза.

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров заявил, что в воскресенье посетил уфимские торговые центры и разузнал как у них обстоят дела. В частности, главе было доложено, что проходимость в ТЦ упала в 4 раза, однако вера в светлое и вакцинированное будущее ещё есть.

— Я вчера сходил в торговый центр, я у них спрашиваю — как у вас дела. В четыре раза падение проходимости. В какой-то момент эта ситуация изменится, потому что мы начали не с чистого листа, у нас уже 1,5 миллиона вакцинированных, — глава Башкирии

Между тем корреспонденты Mkset также в выходные посетили торговые центра Уфы и отметили, что количество посетителей уменьшилось не сильно. Возможно, это связано с тем, что QR-коды на входе в центры проверяют «спустя рукава», а где-то и вовсе не сканируют, но то, что бутики и фуд корты в торговых центрах, как минимум, не пустуют — факт. Подробнее о новом рейде вы может прочитать в нашем материале.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы