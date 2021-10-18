Хабиров сходил в торговый центр в Уфе и заявил о падении проходимости

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров заявил, что в воскресенье посетил уфимские торговые центры и разузнал как у них обстоят дела. В частности, главе было доложено, что проходимость в ТЦ упала в 4 раза, однако вера в светлое и вакцинированное будущее ещё есть.
— Я вчера сходил в торговый центр, я у них спрашиваю — как у вас дела. В четыре раза падение проходимости. В какой-то момент эта ситуация изменится, потому что мы начали не с чистого листа, у нас уже 1,5 миллиона вакцинированных, — глава Башкирии
Между тем корреспонденты Mkset также в выходные посетили торговые центра Уфы и отметили, что количество посетителей уменьшилось не сильно. Возможно, это связано с тем, что QR-коды на входе в центры проверяют «спустя рукава», а где-то и вовсе не сканируют, но то, что бутики и фуд корты в торговых центрах, как минимум, не пустуют — факт. Подробнее о новом рейде вы может прочитать в нашем материале.