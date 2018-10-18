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Житель Благовещенска заявил о готовности к голодовке из-за невнимания к протесту
Сюжеты:
Третий секторВыборы-2018Болеем за наших
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Житель Благовещенска заявил о готовности к голодовке из-за невнимания к протесту

Сегодня, 18:16ПолитикаРустэм Башкирцев
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