Житель Благовещенска заявил о готовности к голодовке из-за невнимания к протесту

16 октября практически незамеченным прошел одиночный пикет у Дома правительства в Уфе. Житель Благовещенска предприниматель Василий Зарабелов вышел с плакатом «Нас уничтожил господин Бадыкшанов» (Рустам Бадыкшанов - глава администрации Благовещенска).

Позже он записал это видео. Здесь мужчина обращается к Жебровскому (это советник отдела по вопросам местного самоуправления администрации главы Башкирии, который, по словам Зарабелова, курирует город Благовещенск) с просьбой обратить внимание на этот протест и принять меры. В противном случае пикетчик готов объявить бессрочную голодовку.

- В городе на протяжении последних трех лет проходят митинги, - рассказал Медиакорсети Василий Зарабелов. - Закрываются училища, школы, отсутствует инфрастуктура, в то время как глава города занимается предпринимательской деятельностью. Городской пруд и тот зарос тиной, денег нет ни на что! Предприятия города сбрасывают в воду свои отходы. Как дальше жить?

Зарабелов приехал на пикет с земляком, 60-летним пенсионером Леонидом Вервельским, который, в свою очередь, всерьез озабочен проблемой ветхого городского жилья.

Напомним, в Благовещенске прошел целый ряд митингов из-за планов по строительству нового полигона ТБО при наличии действующего полигона при его неполной загрузке.

По данным Медиакорсети, к новому главе Башкирии могут вскоре поступить новые обращения с жалобами на действия других глав муниципалитетов. В частности тех районов, на территории которых расположены нефтепроводы и другое оборудование нефтяников (в том числе Илишевский, Краснокамский, Татышлинский, Шаранский районы).

Общественников интересует судьба «нефтяных» денег, поступавших в районы для возмещения убытков, упущенной выгоды сельхозпроизводства и стоимости биологической рекультивации, связанные с изъятием земель из землепользования. Ранее в СМИ уже публиковались подобные обращения в адрес главы региона, когда этот пост занимал Рустэм Хамитов, но результаты рассмотрения этих обращений общественников явно не удовлетворили.