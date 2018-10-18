ТАСС: Руководителем аппарата главы Башкирии может стать депутат Госдумы Сидякин

Источники издания сообщают, что депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин получил предложение занять пост руководителя главы аппарата Башкортостана. В ближайшее время он может сдать мандат.

- Александр Сидякин может в ближайшее время сдать мандат, поскольку обсуждает свой переход в Башкортостан на должность руководителя аппарата главы республики, - сообщил собеседник агентства. Комментировать эту информацию при этом Сидякин пока отказался.

Напомним, пост руководителя аппарата главы Башкирии занимает сегодня Евгений Маврин.

Александра Сидякин, как сообщает издание, известен своими резонансными законодательными инициативами. Среди них, к примеру, законопроект об ужесточении митингов, или так называемый закон об иностранных агентах, обязывающий НКО, которые получают средства из-за границы и занимаются политической деятельностью, принимать статус иностранных агентов. Он также является одним из инициаторов создания всероссийского праздника Дня отца.

Три года назад вместе со своим коллегой Олегом Савченко Сидякин отправился в Антарктиду, где, по его словам, "застрял" из-за тяжелых погодных условий. Из-за этого депутаты не смогли принять участие на первом пленарном заседании весенней парламентской сессии. СМИ тогда сообщали, что поездка обошлась каждому из народных избранников более чем в 3,5 млн рублей с человека. Позже информацию парламентарии опровергли.

В мае 2017 года Сидякин совершил восхождение на Эверест, где водрузил флаги России и Татарстана, представителем которого он является в нижней палате.

Александр Сидякин является инициатором более 150 законопроектов. 50 из них стали федеральными законами. Как сообщает ТАСС, среди них закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья, продлении работы Фонда содействия реформированию ЖКХ, об освобождении от обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт пенсионеров, достигших возраста 80 лет, о разрешении использования материнского капитала на строительство и ремонт дома.

Добавим, что после отставки Радием Хабировым главы минздрава Анвара Бакирова, ходят слухи об отставке сразу нескольких крупных чиновников Белого дома. Среди них - глава минобразования Гульназ Шафикова, которая приобрела скандальную популярность после двух недавних случаев с грамматическими ошибками, сделанными ею в посте в инстаграме, а также с перепечаткой в соцсетях без ссылки чужой статьи на тему психологии. Информацию о ее уходе в ведомстве нам опровергли. В свою очередь опроверг информацию в СМИ об уходе в отпуск и на больничный заместитель премьер-министра правительства республики Андрей Трухан. Комментировать слухи о своем возможном уходе он также отказался.