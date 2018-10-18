Песков назвал неэффективными действия Мистуры в ООН по Сирии

В Москве рассчитывают, что сирийский конфликт будет разрешен. Об этом 18 октября пишет газета «Известия».

Песков назвал вклад России в процесс урегулирования обстановки в САР очень ценным. Российский чиновник заявил, что Москва продолжит оказывать поддержку Женеве в ее попытках принести мир в Сирию.