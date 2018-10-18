Песков назвал неэффективными действия Мистуры в ООН по Сирии
Сегодня, 19:01Политика
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По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, не вся работа Стаффана де Мистуры на должности специального представителя генсека ООН по Сирии имела положительный эффект.
В Москве рассчитывают, что сирийский конфликт будет разрешен. Об этом 18 октября пишет газета «Известия».
Песков назвал вклад России в процесс урегулирования обстановки в САР очень ценным. Российский чиновник заявил, что Москва продолжит оказывать поддержку Женеве в ее попытках принести мир в Сирию.
В среду спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил о своем уходе с занимаемого поста. Политик объяснил принятое решение «семейными обстоятельствами». Мистура добавил, что до своего ухода ему нужно сделать еще очень много работы.
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