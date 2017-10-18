Украинские военные хотят опробовать новую тактику нападения - СМИ
18 октября, 19:34Политика
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По словам украинских моряков, суть тактики заключается в выстраивании «волчьей стаи», состоящей из шести катеров.
Как сообщает издание Dni.ru, руководство украинских военно-морских сил с помощью группы боевых катеров планирует отбить у России нефтяные вышки, которые расположены рядом с Крымом. Данная тактика поможет атаковать даже большой корабль за счет того, что противник будет окружен со всех сторон.
Похожим методом атаки пользовались Германия и США во время Второй мировой войны, однако вместо катеров они использовали подводные лодки.
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