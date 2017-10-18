Песков прокомментировал ситуацию с беспорядками в Киеве
18 октября, 19:31Политика
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве следят за тем, что происходит на территории соседнего государства. По его мнению, ситуация очень далека от стабильной.
Как сообщает издание Dni.ru, Песков сообщил, что пока очень трудно говорить о том, повлияют ли последние события в Киеве на реализацию минских соглашений по урегулированию на юго-востоке Украины.
17 октября около здания Верховной рады Украины произошли столкновения между полицейскими и протестующими. Во время беспорядков пострадали два сотрудника правоохранительных органов, которые заявили демонстрантам, что намерены проверять всех, кто заходит и выходит из городка протестующих.
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