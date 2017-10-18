Песков прокомментировал ситуацию с беспорядками в Киеве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве следят за тем, что происходит на территории соседнего государства. По его мнению, ситуация очень далека от стабильной.

Как сообщает издание Dni.ru, Песков сообщил, что пока очень трудно говорить о том, повлияют ли последние события в Киеве на реализацию минских соглашений по урегулированию на юго-востоке Украины.