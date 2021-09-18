Общественника Альберта Рахматуллина вытолкали из горизбиркома Уфы

Активист и общественник Альберт Рахматуллин исключен из городской избирательной комиссии Уфы.
В разговоре с Mkset Рахматуллин рассказал, что он не только был исключен из горизбиркома, а поделился и другими подробностями конфликта.
Так, 13 сентября партия «Справедливая Россия» приняла решение о его назначении членом избирательной комиссии с правом избирательного голоса, документ был подписан Гаджимурадом Омаровым. Однако в Минюсте считают законным руководителем башкирского регионального отделения партии Юрия Игнатьева.
Собственно подписанный Юрием Игнатьевым документ и оказался у члена комиссии с правом решающего голоса, который заменил Рахматуллина.
Общественник попытался обратиться за разъяснениями в избирательную комиссию, но так им не только не приняли, но и по словам Рахматуллина выталкивали и пригласили охрану.
После словесной перепалки с Игорем Панкевичем, зампредседателя госкомитета по делам юстиции Башкирии, оба написали заявление в полицию.