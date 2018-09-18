Владимир Путин – губернаторам: Не закрывайтесь от тех, кто имеет иную точку зрения

Сегодня Владимир Путин встретился с губернаторами, избранными в единый день голосования 9 сентября, сообщается на официальном сайте kremlin.ru. Он поздравил их с победой на выборах и обратил их внимание на те задачи, которые теперь стоят перед ними.

- Цели, которые стоят перед нами, в полном смысле слова общенациональные, единые для всех политических сил, которые готовы и хотят трудиться на благо нашей страны, на благо России, - сказал Владимир Путин. - Это увеличение продолжительности жизни и численности населения страны, снижение уровня бедности, рост реальных доходов граждан. Чтобы достичь этих больших целей, нужно сделать так, чтобы у конкретного человека были и интересная работа, и достаток.

- На что хотел бы обратить особое внимание, - отметил президент. - Граждане не просто сделали выбор в пользу того или иного кандидата, в пользу той или иной партии. Они показали, с чем они согласны, с чем не согласны, чего от власти ожидают. И это очень важно.

- Ваша задача как избранных глав субъектов Федерации – услышать эти сигналы, которые люди передали власти, разобраться в существующих проблемах, ещё глубже разобраться, понять их и ответить на запросы и ваших сторонников, и, что важно, граждан, которые поддержали других кандидатов. Не закрываться от тех, кто имеет иную точку зрения, привлекать их к решению общих задач. Словом, нужно работать в интересах всех жителей ваших регионов, - подчеркнул Владимир Путин.

Он обратил внимание вновь избранных глав регионов, чтобы они конструктивно сотрудничали с местным самоуправлением и оказывали содействие добровольцам.