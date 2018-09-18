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Владимир Путин – губернаторам: Не закрывайтесь от тех, кто имеет иную точку зрения
Сюжеты:
Третий секторВыборы-2018Болеем за наших
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Владимир Путин – губернаторам: Не закрывайтесь от тех, кто имеет иную точку зрения

18 сентября, 23:38ПолитикаРазиф АбдуллинФото: Kremlin.ru
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