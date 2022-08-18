В Минфине высказали мнение о предложении Запада признать алмазы РФ «конфликтными»

В Минфине высказали мнение о предложении Запада признать алмазы РФ «конфликтными»
В Минфине высказали мнение о предложении Запада признать алмазы РФ «конфликтными»
Вчера, 19:33ПолитикаФото: piqsels.com
То, что страны Запада хотят признать алмазы, добываемые в РФ, «конфликтными», свидетельствует о невысоком уровне их информированности, отметили в Минфин в связи со статьей, которая появилась на страницах The New York Times.

В ведомстве сообщили, что Россия не одобряет попытки политизации деятельности Кимберлийского процесса, сопровождающиеся подменой и искажением главных принципов. Также в Минфин отметили, что эти попытки предпринимаются Коалицией гражданского общества, которую поддерживает минимум западных участников и подчеркнули, что считают недопустимым размывание профиля КП.

Отмечается, что РФ не намерена прекращать дискуссию по термину «конфликтные алмазы», информирует Russian.rt.com.

Ранее сообщалось, что в The New York Times появилась публикация с призывом от имени Соединенных Штатов, Евросоюза, Канады и Украины о присвоении российским алмазам статуса «конфликтных» из-за происходящего на Украине.

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