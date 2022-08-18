На сайте мэрии Уфы появились ссылки на рекламу интим-услуг

Хакеры в очередной раз взломали официальный сайт уфимской мэрии. На его главной странице в правой колонке, они разместили ссылки на интернет-ресурсы, содержащие информацию с возрастным ограничением 18+. В мэрии Mkset сообщили, что атаки, по-видимому, осуществляются из-за границы.