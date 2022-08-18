На сайте мэрии Уфы появились ссылки на рекламу интим-услуг

На сайте мэрии Уфы появились ссылки на рекламу интим-услуг
На сайте мэрии Уфы появились ссылки на рекламу интим-услуг
Вчера, 09:44ПолитикаНаталья БалыковаФото: 1MI
В городской администрации предполагают, что атаки на ресурс предприняты из-за рубежа.

Хакеры в очередной раз взломали официальный сайт уфимской мэрии. На его главной странице в правой колонке, они разместили ссылки на интернет-ресурсы, содержащие информацию с возрастным ограничением 18+. В мэрии Mkset сообщили, что атаки, по-видимому, осуществляются из-за границы.

В правой колонке появились ссылки на сторонние ресурсы
Фото:скриншот

Как сообщалось ранее, в предыдущий раз сайт был взломан в марте, тогда ресурс просто перестал работать. В июне хакерской атаке подверглись сайты ряда республиканских ведомств. Не открывались сайты большинства судов Башкирии, недоступен был интернет-ресурс регионального Госсобрания.

UPD: В пресс-службе мэрии прокомментировали, что ссылки на сторонние ресурсы появились на сайте в результате очередной DOS-атаки. Технические службы уже устранили проблему. В данный момент сайт работает корректно.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы