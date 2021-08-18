Глава Башкирии отправится в экспедицию на Северный полюс искать останки корабля

Музей полярников имени Валериана Альбанова открыли в Уфе в мае этого года. Он находится в здании усадьбы купцов Соловьёвых на улице Свердлова. В нём представлено множество экспонатов об истории освоения Арктики. Многие сведения, собранные в музее, были получены благодаря исследованиям Альбанова. На торжественной церемонии открытия музея побывал сам глава республики Радий Хабиров. Идею открыть музей предложили ещё в 2019 году. Письмо с данным предложением было направлено Хабирову. Затем Русское географическое общество республики получило грант на создание музея на сумму более шести миллионов рублей.