Глава Башкирии отправится в экспедицию на Северный полюс искать останки корабля

Глава Башкирии Радий Хабиров решил отправиться в экспедицию на Северный полюс, в которой он будет искать останки корабля «Святая Анна». Об этом он рассказал на заседании Русского географического общества республики, которое прошло сегодня, 18 августа, в музее полярников имени Валериана Альбанова.
Отправиться в такое необычное путешествие руководителю региона предложил заведующий филиалом мемориального дома-музея имени Аксакова Михаил Чванов.
Отметим, паровая шхуна «Святая Анна» пропала без вести в 1914 году во время экспедиции. Выжило только два человека, среди которых оказался полярный штурман Валериан Альбанов родом из Уфы. Остальные девять человек пропали.
Музей полярников имени Валериана Альбанова открыли в Уфе в мае этого года. Он находится в здании усадьбы купцов Соловьёвых на улице Свердлова. В нём представлено множество экспонатов об истории освоения Арктики. Многие сведения, собранные в музее, были получены благодаря исследованиям Альбанова. На торжественной церемонии открытия музея побывал сам глава республики Радий Хабиров. Идею открыть музей предложили ещё в 2019 году. Письмо с данным предложением было направлено Хабирову. Затем Русское географическое общество республики получило грант на создание музея на сумму более шести миллионов рублей.