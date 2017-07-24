Стало известно, как Рустэм Хамитов проведет свой день рождения

Об этом сообщили в пресс-службе главы Башкирии.

Сегодня глава Башкирии Рустэм Хамитов отмечает свой 63-ий день рождения. Его он проведет в обычном режиме, сообщили Медиакорсети в его пресс-службе.

- Календарь главы Республики Башкортостан не содержит праздничных дней, - сказал по телефону руководитель пресс-службы главы региона Фанур Ягафаров. - 18 августа - не исключение. Для Рустэма Закиевича это обычный рабочий день.

Материалы по теме