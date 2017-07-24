Стало известно, как Рустэм Хамитов проведет свой день рождения
Вчера, 11:15ПолитикаРазиф АбдуллинФото: glavarb.ru
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Об этом сообщили в пресс-службе главы Башкирии.
Сегодня глава Башкирии Рустэм Хамитов отмечает свой 63-ий день рождения. Его он проведет в обычном режиме, сообщили Медиакорсети в его пресс-службе.
- Календарь главы Республики Башкортостан не содержит праздничных дней, - сказал по телефону руководитель пресс-службы главы региона Фанур Ягафаров. - 18 августа - не исключение. Для Рустэма Закиевича это обычный рабочий день.
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