Хабиров прервал трансляцию совещания для обсуждения вопроса в закрытом режиме

Хабиров прервал трансляцию совещания для обсуждения вопроса в закрытом режиме
Хабиров прервал трансляцию совещания для обсуждения вопроса в закрытом режиме
Вчера, 15:28ПолитикаЭлина СайфрановаФото: 1MI
Сегодня, 18 июля, трансляция оперативного совещания в ЦУРе была прекращена по просьбе главы региона.

Сегодня, 18 июля, трансляция еженедельного оперативного совещания в ЦУРе была прервана для обсуждения «одного вопроса» в закрытом режиме. Такое поручение отдал Радий Хабиров и попросил участников совещания остаться на своих рабочих местах.

— Один вопрос есть еще. Я его пока перенесу. На этом, будем считать, открытую часть мы завершим нашего сегодняшнего совещания. У меня в закрытой части есть один вопрос, который я хотел обсудить. Выключите, пожалуйста [трансляцию]. Всех прошу на своих рабочих местах быть, — поручил Радий Хабиров.

Так, тема обсуждения на закрытой части совещания осталась не озвучена.

Напомним, что на оперативном совещании глава Башкирии резко высказался о страшном ДТП в Бакалинском районе с четырьмя погибшими. В частности, он заявил, что «негодяй понесет наказание».

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