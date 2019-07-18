Саксония призывает снять санкции с РФ

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По мнению премьер-министра Саксонии Михаэля Кретшмера, после возвращения РФ в ПАСЕ (Парламентскую ассамблею Совета Европы) санкции с Москвы должны быть сняты.
Он напомнил, что целью введения экономических мер воздействия на Россию было устранение конфликта на Украине, однако проблему это не решило, сообщает 18 июля газета «Известия».
По словам Кретшмера, благодаря тому, что Москва вернула себе право голоса в ПАСЕ, а Германия форсировала строительство «Северного потока – 2», снятие санкций будет совершенно логичным следующим шагом.
Он добавил, что Германия надеется на всесторонеее сотрудничество с РФ.
Резолюция о возвращении российской делегации полномочий в ПАСЕ была утверждена 26 июня.
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