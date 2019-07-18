Председатель «Башкорт» Фаиль Алсынов: Мы готовы сотрудничать с властью

Сегодня, 18 июля, в Уфе в ходе пресс-конференции члены БОО «Башкорт» выразили несогласие с определением врио главы Башкирии Радия Хабирова их деятельности, однако выступили с желанием сотрудничать с властью.

Напомним, глава республики упрекнул общественников в шовинизме и расизме, заявив, что не будет иметь дело с такими организациями. Сагит Исмагилов, один из активистов «Башкорта», пояснил, что организация состоит из радикальных националистов и их идеологию нельзя назвать шовинистской.

— Мы не раз подходили к Даниру Гайнуллину (экс-председатель Исполкома ВКБ), он согласился сотрудничать, но только на словах. А потом, нас, избранных делегатов, выгнали из мероприятия. Как в таких условиях сотрудничать? — сообщил Фаиль Алсынов.

Другой активист «Башкорта», Руслан Габбасов, уточнил, что не стоит общественников «Башкорта» причислять ни к «рахимовским», ни к «хамитовским» кругам. — В некоторых вещах мы согласны с Хабировым, в некоторых — нет, — пояснил он позицию организации.

Напомним, 28 июня Всемирный курултай башкир начался с крупного скандала. Активиста «Башкорта» Ильмира Мухаметьярова задержали утром прямо в здании Конгресс-холла, хотя со сцены ему обещали дать слово. Инцидент широко обсуждался в СМИ и социальных сетях. Подробно об этом ранее писала Медиакорсеть.

По словам недавно избранного председателя Исполкома Всемирного курултая башкир Искандера Юлдашева, эта скандальная ситуация возникла из-за банальной путаницы. С его слов выяснилось, что в конце мая состоялись перевыборы делегатов, так как были внесены изменения в положение о выборах.

В них говорилось, что в Курултае в качестве делегатов не могут выступать люди, имеющие непогашенную административную или уголовную ответственность. Таким образом, Фаиль Алсынов и Ильмир Мухаметьяров были исключены из списка. Напомним, в то же время, по наблюдению СМИ, они при регистрации на мероприятие получили свои мандаты без сопротивления. Это наталкивает на мысль, что положение, о котором судит Юлдашев, было придумано после скандала.