Конгресс США заблокировал резолюцию об импичменте Трампа

Против рассмотрения резолюции проголосовали 332 конгрессмена, «За» документ высказались 95 представителей Демократической партии. Об этом информирует RNS.

Авторы резолюции об импичменте Трампа считают, что тот недостоин быть президентом США. Якобы Трамп не может представлять «американские ценности». Речь идет о порядочности, морали, респектабельности, вежливости и честности.

Несмотря на то, что резолюцию не приняли к рассмотрению, за нее высказалось довольно много конгрессменов. Это свидетельствует о росте поддержки данной инициативы, пишут американские СМИ.

Между тем сам президент США назвал резолюцию о своем импичменте «самым нелепым и трудоемким проектом». По словам Дональда Трампа, именно при нем произошел величайший экономический бум в истории США. За последние несколько лет в стране появилось множество новых хороших рабочих мест, заметно снизились налоги, а оборона стала более крепкой. Помимо вышеперечисленного было достигнуто и множество других успехов.