Юнир Кутлугужин объяснил, почему КПРФ выдвинула кандидатов не во все округа

Первый секретарь рескома КПРФ Юнир Кутлугужин объяснил Медиакорсети, почему компартия выдвинула на выборах в башкирский парламент своих кандидатов не во всех 55-ти одномандатных округах, а только в 48-ми. Сегодня в ЦИК Башкирии заверили списки от КПРФ на эти выборы: 109 человек в республиканских списках и 48 – в одномандатных округах.

- Сначала мы выдвинули кандидатов по 55 округам, но потом кто-то заболел, кто-то был в командировке, и поэтому не успели собрать нужные документы, - сказал Юнир Кутлугужин.