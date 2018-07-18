Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Юнир Кутлугужин объяснил, почему КПРФ выдвинула кандидатов не во все округа
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%9a%d1%83%d1%82%d0%bb%d1%83%d0%b3%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%bd

Юнир Кутлугужин объяснил, почему КПРФ выдвинула кандидатов не во все округа

Сегодня, 16:05ПолитикаРазиф Абдуллин
Читайте
также
8 лет за неудавшийся поцелуй: Как в Башкирии парня осудили без особых улик
«Мусорная революция» в Уфе: платить, видимо, скоро будем еще больше
Онкобольная из Уфы, лишенная квартиры, ищет правду в Генпрокуратуре