Юнир Кутлугужин объяснил, почему КПРФ выдвинула кандидатов не во все округа
Сегодня, 16:05ПолитикаРазиф Абдуллин
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Списки от КПРФ заверили сегодня в ЦИК Башкирии.
Сюжеты: Выборы-2018
Первый секретарь рескома КПРФ Юнир Кутлугужин объяснил Медиакорсети, почему компартия выдвинула на выборах в башкирский парламент своих кандидатов не во всех 55-ти одномандатных округах, а только в 48-ми. Сегодня в ЦИК Башкирии заверили списки от КПРФ на эти выборы: 109 человек в республиканских списках и 48 – в одномандатных округах.
- Сначала мы выдвинули кандидатов по 55 округам, но потом кто-то заболел, кто-то был в командировке, и поэтому не успели собрать нужные документы, - сказал Юнир Кутлугужин.
Он отметил, что коммунисты республики ставят задачу завоевать не менее того количества депутатских мандатов, которые были получены на прошлых выборах. Сегодня в башкирском курултае из 110 депутатов десять представляют КПРФ.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей