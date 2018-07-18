В Башкирии заверили списки кандидатов от КПРФ, Патриотов России и «Зеленых»

Новые участники выборов депутатов башкирского парламента включаются в предвыборную гонку. Сегодня на заседании ЦИК Башкирии заверили республиканские списки кандидатов в депутаты Госсобрания, выдвинутые региональными отделениями политических партий «Патриоты России», «Российская экологическая партия «Зелёные» и КПРФ, а также списки кандидатов по одномандатным избирательным округам, выдвинутые партией «Зелёные» и КПРФ.

По традиции КПРФ занимает второе место по числу избирателей, голосующих на выборах. На эти выборы компартия в Башкирии выдвинула 109 человек в республиканских списках и 48 – в одномандатных округах. То есть в семи округах у «единороссов» не будет конкурентов-коммунистов.

В первую тройку в общереспубликанском списке от КПРФ вошли первый секретарь рескома КПРФ Юнир Кутлугужин и действующие депутаты Госсобрания Башкирии Вадим Старов и Ильгам Галин.

Ранее были заверены списки кандидатов от «Единой России» и «Патриотов России». Регистрация кандидатов должна быть завершена после 21 июля. Тогда и станет понятной, какие политические партии будут бороться за голоса избирателей в регионе.