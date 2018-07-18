Экс-посла США Макфола намерена допросить Генпрокуратура

Официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной заявил, что под руководством посла готовились докладные записки в Госдеп США по делу Сергея Магнитского. В список Генпрокуратуры также попали несколько сотрудников американских спецслужб, финансисты и даже агент британской разведки Ми-6, пишет RNS.

Напомним, в декабре прошлого года Браудер был признан виновным в уклонении от уплаты налогов. Речь идет о сумме в три миллиарда рублей. Бизнесмен заочно приговорен к девяти годам лишения свободы.