Экс-посла США Макфола намерена допросить Генпрокуратура

Генеральная прокуратура Российской Федерации рассчитывает допросить экс-посла США Майкла Макфола по делу заочно осужденного в РФ руководителя компании Hermitage Capital Уильяма Браудера.
Официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной заявил, что под руководством посла готовились докладные записки в Госдеп США по делу Сергея Магнитского. В список Генпрокуратуры также попали несколько сотрудников американских спецслужб, финансисты и даже агент британской разведки Ми-6, пишет RNS.
Напомним, в декабре прошлого года Браудер был признан виновным в уклонении от уплаты налогов. Речь идет о сумме в три миллиарда рублей. Бизнесмен заочно приговорен к девяти годам лишения свободы.
В ходе совместной пресс-конференции Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о взаимодействии в правовых вопросах: юристы из США получат право на допрос россиян, которые якобы виновны во вмешательстве в ход президентских выборов. В России же ждут от своих американских коллег аналогичных шагов и возможности допроса тех граждан, которых подозревают в совершении преступлений в России.