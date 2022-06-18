Начальником контрольного управления Уфы назначен экс-министр из Дагестана

Начальником контрольного управления Уфы назначен экс-министр из Дагестана
Начальником контрольного управления Уфы назначен экс-министр из Дагестана
Вчера, 10:32ПолитикаАндрей КоролевФото: http://ufacity.info
Агарагим Кагиргаджиев ранее возглавлял министерство земельных и имущественных отношений Дагестана.

В уфимской мэрии новое кадровое назначение: начальником контрольного управления стал Агарагим Кагиргаджиев. Он будет контролировать исполнение поручений Главы РБ и мэра Уфы, а также заниматься подготовкой информации о работе городских учреждений.

Агарагим Кагиргаджиев родился в 1971 году в Махачкале, долго жил и работал в Уфе. Изучал политологию в вузах Уфы и Петербурга. В 2018 году победил в управленческом конкурсе «Мой Дагестан», вскоре был назначен первым заместителем министра земельных и имущественных отношений Дагестана, позднее возглавил это министерство.

Напомним, о том, что вместо контрольно-ревизионного и организационно-контрольного управлений уфимской администрации будет создано контрольное управление, а также ревизионное и организационное управления, было заявлено весной 2021 года.

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