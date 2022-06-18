Начальником контрольного управления Уфы назначен экс-министр из Дагестана

Агарагим Кагиргаджиев родился в 1971 году в Махачкале, долго жил и работал в Уфе. Изучал политологию в вузах Уфы и Петербурга. В 2018 году победил в управленческом конкурсе «Мой Дагестан», вскоре был назначен первым заместителем министра земельных и имущественных отношений Дагестана, позднее возглавил это министерство.