В Башкирии прошли дополнительные выборы депутатов местного самоуправления
Итоговая явка превысила 63 процента.
Вчера, 17 июня, в Башкирии прошли дополнительные выборы в представительные органы местного самоуправления 23 муниципальных районов, соообщается на официальном сайте ЦИК Башкирии. Итоговая явка составила 63,24%.
Надо было избрать 70 депутатов, все депутаты избраны. 57 мандатов получили представители "Единой России", 5 мандатов - "Справедливой России", по одному мандату - представители ЛДПР и КПРФ, 2 - "Патриоты России", 4 - самовыдвиженцы.
В целях организации общественного контроля за избирательным процессом Башкортостанским региональным отделением Корпуса «За чистые выборы» были организованы выезды на избирательные участки, а также работала горячая линия по обработке сообщений о нарушениях.
- В ходе проведения дополнительных выборов депутатов местного самоуправления нарушений зафиксировано не было, выборы прошли в соответствии с действующим законодательством. Стоит отметить достаточно высокий уровень явки избирателей. Что касается лидеров по электоральной активности населения, то здесь можно отметить Ишимбайский, Давлекановский и Иглинский районы, в которых явка приблизительно составила более 90 процентов, – отметил представитель Корпуса Динар Рысаев.