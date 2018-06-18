Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Башкирии прошли дополнительные выборы депутатов местного самоуправления
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8b

В Башкирии прошли дополнительные выборы депутатов местного самоуправления

Сегодня, 17:35ПолитикаРустэм Башкирцев
Читайте
также
ЧМ-2018: Где и когда пройдут матчи чемпионата мира по футболу в России
В Башкирии начали строить местную «Рублевку» на бывших колхозных полях
Пенсионный возраст в России могут повысить уже в следующем году