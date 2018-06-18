В Башкирии прошли дополнительные выборы депутатов местного самоуправления

Вчера, 17 июня, в Башкирии прошли дополнительные выборы в представительные органы местного самоуправления 23 муниципальных районов, соообщается на официальном сайте ЦИК Башкирии. Итоговая явка составила 63,24%.

Надо было избрать 70 депутатов, все депутаты избраны. 57 мандатов получили представители "Единой России", 5 мандатов - "Справедливой России", по одному мандату - представители ЛДПР и КПРФ, 2 - "Патриоты России", 4 - самовыдвиженцы.

В целях организации общественного контроля за избирательным процессом Башкортостанским региональным отделением Корпуса «За чистые выборы» были организованы выезды на избирательные участки, а также работала горячая линия по обработке сообщений о нарушениях.